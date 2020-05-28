بالصور: فضيحة تطارد محمد رمضان ونجم مسلسل La Casa De Papel!

كان قد شارك الفنان المصري "محمد رمضان" فيديو لتهنئة بمناسبة عيد ميلاده وصلته من نجم المسلسل الإسباني "La Casa De Papel" والذي يدعى "Enrique Arce".

الفنان ظهر في الفيديو "أهلا محمد رمضان، هذه رسالة من أرتورو رومان، أنا أعرف أنك تعرفني، وأعرف أيضا أنك تكرهني من مسلسل la casa de papel"

المفاجأة هي ما تداوله رواد السوشال ميديا حول أن التهنئة مدفوع ثمنها بمبلغ قدره 1580 جنيه مصري أي ما يعادل 100 دولار تقريباً.رمضان بدوره لم يعلن أي شيء لحد الآن والتزم الصمت وعلى الأغلب لن يصرح بـ أي شيء.

يذكر أن رمضان أطل خلال الموسم الرمضاني بمسلسل "البرنس" والذي جمعه بـ "أحمد زاهر، روجينا، نور اللبنانية" ونخبة من النجوم العرب، وتدور أحداثه حول "في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة البرنس حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع".

المسلسل حقق تفاعل كبير بين جمهور السوشال ميديا خلال فترة عرضه في رمضان، حتى أن المشاهير كانوا أيضاً قد شاركوا بآرائهم في أحداث المسلسل، إضافةً إلى ذلك حققت فيديوهات المسلسل ملايين المشاهدات عبر يوتيوب.

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