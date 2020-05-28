هل وقعت ديميت اوزدمير بحب شاب عربي؟

أطلقت الممثلة التركية "ديميت اوزدمير" تصريح جاء فيه: "أنا أجد الرجال العرب جذابيين للغاية ومتشابهين للأتراك في الملامح، ربما لأننا من ثقافات متشابهة كما أنهم أكثر جاذبية من الأوروبيين والأمريكيين".

تصريح الجميلة التركية أثار التساؤلات حول ما إذا كانت وقعت في حب رجل عربي بعد إنفصالها عن حبيبها التركي رجل الأعمال "يمان تاسيروغلو" بعد علاقة لم تدم سوى أسابيع قصيرة وبالتحديد انتهت خلال الحجر المنزلي الإجباري على آثر انتشار فيروس كورونا.

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يذكر أن ديميت عرفت للجمهور العربي من خلال مسلسل "الطائر المبكر" الذي جمعها بالوسيم التركي "جان يامان" بعد نجاحه الساحق، كما أنه أنتشرت أخبار عن وجود علاقة حب كبيرة بينهما كانت ستكلل بالزواج إلا أن ديميت انسحبت بعد أن شعرت أن جان ليس مخلص لها وغير مستعد للزواج.

جان بدوره كان قد أثار الجدل بتصريحه عن زميلته عندما تحدث بوجود رغبة جنسية تجمعه بـ ديميت وهي سبب نجاح عملهما معاً وأضاف "أنا مهووس جنسياً، وهل يوجد أجمل من الجنس"!

نبذة عن ديميت:

هي ممثلة تلفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992 في مدينة كوجالي في تركيا، عائلتها مكونة من ثلاث فتيات وتقيم مع والدتها بعد إنفصال والديها في إسطنبول. اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل رائحة الفراولة. بدأت ديميت أوزدمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فريق رقص المغنية "بانجو" بعدها شاركت في كليب غنائي مع المطرب مصطفى صندل، وكان مسلسل سأعطيك سراً عام 2013 أول تعارف حقيقي بينها و بين الجمهور.

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