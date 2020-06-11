بالصور: هذا هو سعر الفستان الأزرق الذي ارتدته ياسمين صبري في أحدث ظهور!

لا زالت الفنانة المصرية ياسمين صبري تخطف الأضواء على السوشال ميديا في كل مرة تطل بها، سواء من خلال صورة أو خبر أو مقطع فيديو، وفي أغلب الأحيان تتصدر محركات البحث وتفرض حضورها بكل قوة بطريقة ساحرة.

ومؤخرًا، نشرت ياسمين صبري صورة لها عبر إنستغرام، ظهرت خلالها مرتدية فستان باللون الأزرق حاز على إعجاب ما يقارب المليون شخص، واعتبرت هذه الإطلالة من بين الإطلالات المميزة لها، وانتشرت على نطاق واسع من خلال العديد من المواقع والصفحات.

وبحسب بعض التقارير، وبسبب الفضول لدى البعض، فبعد البحث والتحري، وجد أن سعر الفستان الأزرق الذي ارتدته ياسمين صبري في أحدث ظهور لها، بلغ سعره حوالي 416 يورو، أي ما يعادل 7488 جنيه.

على الصعيد الفني، خاضت ياسمين صبري سباق رمضان 2020 من خلال مسلسل "فرصة تانية" وهو العمل الثاني لها كبطولة مطلقة، وشارك إلى جانبها كل من أحمد مجدي وآيتن عامر، وهبة مجدي، من إخراج مرقس عادل.

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