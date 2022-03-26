بالصور و الفيديو: أصالة تحتفل بزفاف ابنتها شام الذهبي

لم تستطع المطربة السورية أصالة نصري مقاومة دموع الفرح، حيث بكت متأثرة بحفل زفاف ابنتها شام الذهبي على الشاب أحمد هلال، في حفل أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، و شهد حضورا ضخما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للعروسين، أثناء تأدية إحدى الرقصات الرومانسية ضمن فقرات الزفاف، حيث كانا يغنيان إحدى أغنيات النجمة أصالة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

هذا و حرص عدد من النجوم على مشاركة الفنانة أصالة فرحتها ، مثل النجمة اللبنانية إليسا و الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل عوقام الفنان تامر حسني بغناء أغنية ( كل مرة بشوفك فيها ) للعروسين .

بدوره أنس نصري، شقيق أصالة صورا من جلسة التصوير التي سبقت حفل الزفاف، كذلك انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للنجمة أصالة، قبيل بدء حفل الزفاف، مع مجموعة من الأصدقاء والمقربين.

واحتفلت شام الذهبي بعقد قرانها، منذ يومين بحضور العائلة والداعية مصطفى حسني وعدد من أصدقائها، ونشرت شام صورا من عقد القران على خاصية (ستوري) عبر صفحتها على موقع (إنستغرام).