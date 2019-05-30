بالفستان الأحمر..سما المصري توجه رسالة صريحة لمتابعيها: "أنا كده وهفضل كده" (صورة)

استعرضت سما المصري جسدها من خلال حسابها على إنستغرام، حيث قامت بمشاركة صورة ترتدي فيها فستانًا باللون الأحمر، كشف عن مفاتنها بشكل واضح، وبحسب ما قالت، على ما يبدو أنها تعمدت أن تظهر هكذا لتكون رسالتها واضحة لكافة متابعيها.

وعلّقت سما على الصورة قائلة: "بصوا باه دلوقتي انا مش عارفه ارضيكم كلكم فسوف اضطر اني ازعلكم كلكم وخلاص…فاللي عاجبه يفضل هنا مش عاجبه برضو يفضل هنا عشان دمه يتحرق احسن مادمي انا يتحرق…انا كده وهافضل كده ومش هاقول حد له شوق في حاجه؟؟ لان حتي اللي له شوق يشتم مع نفسه احنا عندنا شويه ناس في مصر اعوذ بالله مايتعاشروش….علي اتخن حيطه باه واخبطوا دماغكم يلا…بسرعه قبل الحيطه ماتقع".

الجدير ذكره أن سما المصري لطالما أثارت الجدل بتعليقاتها وإطلالاتها ولا زالت، على الرغم أنها في فترة من الفترات قررت الالتزام دينيًا والابتعاد عن التصرفات التي تقوم بها وقامت بحذف صورها المثيرة من حسابها، ولكنها عادت مجددًا كما كانت وأصبحت ترفض أي انتقاد من متابعيها.

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