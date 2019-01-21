الإعلامية الكويتية حليمة بولند

شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عبر حسابها على تطبيق سناب شات، مشاهد من كواليس تصويرها لإعلان عن منتج خاص بالبشرة، واعتبر الكثير من المتابعين بأنها تخطت حدود الجرأة بعد ظهورها بـ"روب الحمام" خلف الكاميرات.

وظهرت بولند خلال تصوير الإعلان بروب حمام فقط، وفي إحدى اللقطات تترك الروب ينسدل من الأعلى لتظهر عارية الكتفين على الشاشة، مما عرضها لانتقادات عدة بسبب جرأتها وطريقتها المبتذلة التي أصبحت أمرًا مستفزًا بحسب ما جاء في التعليقات التي انهالت من كل صوب.

وتركت حليمة تعليقًا على ما نشرته وتغزلت بنفسها قائلة: "في أجمل؟,,.. لبى الجمال والزين يا حلومة".

من ناحية أخرى، كانت الإعلامية الكويتية قد أثارت غضب الجمهور في الآونة الأخيرة بسبب ظهورها برفقة أطفال إسرائليين وتقوم بتقبيلهم خلال التقاط الصور التذكارية، وذلك أثناء تواجدها في أنطاليا، وعندما سألتهم عن جنسيتهم أجابوا أنهم من اسرائيل.