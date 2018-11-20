سعد الصغير في برنامج "تخاريف" مع وفاء الكيلاني

دخل الفنّان المصري سعد الصغيّر في حالة من الانهيار والبكاء على الهواء، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج "تخاريف" مع وفاء الكيلاني، وأجهش بالبكاء وملأت الدموع عيناه بمجرد أن سألته الإعلامية المصرية عن أكثر شخص اشتاق له ويود أن يراه بشدّة ألا وهي والدته المتوفاة.

وقال الصغير أنه منذ وفاتها، دائمًا يدعو الله أن يعطيه الفرصة ليراها في منامه إلّا أن هذا الأمر لم يتحقق حتى هذه اللحظة، مما جعله يشعر بالألم بشكل لا يوصف والاشتياق اللامتناهي، وأكد أن لا يوجد أي شخص يمكنه أن يعوض مكان الأم حتى لو كانت الزوجة أو الأولاد أو الأشقاء.

من ناحية أخرى، كشف سعد أنه تعرّض لوعكة صحية في ليبيا قبل 3 سنوات، وذلك خلال إحيائه لإحدى الحفلات، حيث أنه أصيب بنزيف حاد بالمعدة جرّاء تناوله نوع من الأطعمة الحارة جدًا، وقال أن عددًا من الأطباء في وقتها أكدوا أنه في طريقه للموت لا محالة، إلّا أنه تماثل للشفاء ولولا تدخل اليد الإلهية لكان الآن في عداد الموتى.