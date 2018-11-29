بالفيديو: فيفي عبده بملابس مثيرة بعمر الـ65..وموجة من الجدل بين متابعيها!

فيفي عبده

واصلت الفنانة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده والتي تبلغ من العمر 65 عامًا مسلسل استفزاز الجمهور، وذلك من خلال مقاطع الفيديو والصور التي تقوم بمشاركتها عبر حسابها على موقع إنستغرام، وتعرض من خلالهم اختيارات ملابسها المثيرة وكأنها شابة في مقتبل العمر.

وكانت فيفي عبده قد تعرضت مؤخرًا لهجوم من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ارتدائها لملابس غير مناسبة لعمرها، وكانت إحدى المتابعات قد كتبت لها وقالت: " منك لله احترمي سنك دانتي جده ياوليه فضحتينا بيقولو بره مصر علينا بلد الرقاصه.. عيب على شيبتك".

View this post on Instagram A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Nov 28, 2018 at 8:27am PST

يذكر أن فيفي عبده أثارت جدلًا واسعًا عقب ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين، حيث وصف كثيرون إطلالتها بـ”الكارثية”، إذ ارتدت فستانًا ذهبي اللون من توقيع فؤاد سركيس، أظهر عيوب جسدها، ودفعت ثمنًا له وصل لأكثر من 4 آلاف ريال سعودي.