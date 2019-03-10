بالفيديو: محمد عبده يتعرض لموقف محرج على المسرح ويتدارك الأمر بطريقة فكاهية

محمد عبده

الكثير من الفنانين يتعرضون لمواقف محرجة على المسرح أثناء حفلاتهم، ولكن القليل منهم يستطيع أن يتعامل بذكاء مع الأمر أمام الجمهور، وخير مثال على ذلك فنان العرب محمد عبده والموقف الذي تعرض له مؤخرًا في إحدى حفلاته مؤخرًا.

وكان قد انتشر مقطع فيديو للفنان محمد عبده خلال اليومين الماضيين وهو يؤدي أحد الأغاني، حيث أنه لم يستطع قراءة إحدى الكلمات لأن الخط صغير جدًا، فخرج عن النص بطريقة ذكية وكوميدية جعلت الجمهور يضحك بشدة ويصفق بحرارة في ذات الوقت، حيث قال: "ما أقدر..ما أقدر أقرأ ..آه ..آه".

الجدير ذكره، أن الفنان السعودي محمد عبده أحيا حفلًا غنائيًا في الـ6 من مارس في الرياض من خلال فعالية "مزولة" برعاية الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر بدعم من هيئة الترفيه.