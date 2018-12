تداولت صفحات ومواقع خاصة بمعجبين الفنانة اللبنانية إليسا مقطع فيديو لشاب أمريكي، وذلك أثناء مشاهدته لفيديو كليب "عكس الي شايفينها" الذي حصد عدد مشاهدات كبيرة جدًا ولا زال يحصد نجاحات باهرة حتى هذه اللحظة.

وبدت على المعجب الأمريكي ملامح الكآبة والحزن وكاد على وشك أن ينفجر بالبكاء بسبب تأثره بجميع تفاصيل الأغنية، وظهر خلال الفيديو متفاعلًا بطريقة لافتة مع تحركات إليسا في الفيديو كليب وطريقتها في الغناء على الرغم أنه على الأرجح لم يفهم معاني الكلمات إلّا أن المشاهد كانت كفيلة بتوصيل الفكرة.

American young man named kaif affected after watching the clip Elissa star #عكس_اللي_شايفينها So SAD @elissakh @BaddieKaif pic.twitter.com/Q7t7fkLC46