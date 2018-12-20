ردة فعل شاب أمريكي بعد مشاهد كليب إليسا "عكس الي شايفينها"

تداولت صفحات ومواقع خاصة بمعجبين الفنانة اللبنانية إليسا مقطع فيديو لشاب أمريكي، وذلك أثناء مشاهدته لفيديو كليب "عكس الي شايفينها" الذي حصد عدد مشاهدات كبيرة جدًا ولا زال يحصد نجاحات باهرة حتى هذه اللحظة.

وبدت على المعجب الأمريكي ملامح الكآبة والحزن وكاد على وشك أن ينفجر بالبكاء بسبب تأثره بجميع تفاصيل الأغنية، وظهر خلال الفيديو متفاعلًا بطريقة لافتة مع تحركات إليسا في الفيديو كليب وطريقتها في الغناء على الرغم أنه على الأرجح لم يفهم معاني الكلمات إلّا أن المشاهد كانت كفيلة بتوصيل الفكرة.

American young man named kaif affected after watching the clip Elissa star #عكس_اللي_شايفينها So SAD @elissakh @BaddieKaif pic.twitter.com/Q7t7fkLC46 — غرامي اليسا _ (@elissaQueenn) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨

من جهة أخرى، كانت النجمة اللبنانية إليسا قد احتفلت مع معجبيها وشاركتهم فرحتها عبر موقع إنستغرام بمناسبة تحقيق أغنيتها "مكتوبة ليك" أكثر من 100 مليون مشاهدة عبر قناة روتانا على موقع يوتيوب، وبهذا تعد أول أغنية لشركة روتانا تحصد هذا الرقم دون أن تكون على طريقة الفيديو كليب.