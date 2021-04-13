بالفيديو: أحمد الشقيري يعود من جديد في برنامج بنكهة "خواطر"

عاد الإعلامي السعودي أحمد الشقيري إلى الشاشة من جديد لتقديم برنامج "سين"، وذلك بعد انقطاع عن الشاشة دام لسنوات منذ آخر موسم له في برنامج "خواطر".

وتصدر اسم أحمد الشقيري قائمة أكثر الأسماء تداولًا على محرك البحث "غوغل"، فيبدو أن الجميع متحمسون لرؤية جديده بعدما أبهرنا في 11 عشر موسمًا من برنامجه المميز "خواطر"، التي عرضت آخر حلقاته عام 2015.



ونشر الشقيري عبر حسابه على موقع "إنستغرام" مقطع ترويجي لبرنامجه، ويمكننا سماعه يقول: "عندما نمشي في هذه المسيرة نعرف أنه طريق وطريق الكل لازم يشارك فيه، التحسين لا يحصل بضغطة زر، الصورة لا تتكلم عن كم سنة استغرقهم الأمر".

ويُقال أن البرنامج سيتطرق للمشاريع التي نفذتها الشركات السعودية في مناطق مختلفة من المملكة، فيمكننا مشاهدة طواحين الهواء ومشاريع بناء مختلفة، ومناظر طبيعية، ومغامرات حماسية.

وحصد المنشور منذ مشره على أكثر من 1.3 مليون إعجاب وآلاف التعليقات.

فكتبت إحدى المتابعات: "اخيراااا احمد الشقيري في رمضان" وعلَّق آخر: "انت الوحيد الي تستحق المشاهدة في رمضان،كل الاحترام لشخصك الكريم".

في حين شبه البعض برنامجه الجديد ببرنامج خواطر، فكتب أحدهم: "أحس فيه نكهة خواطر".

وعُرف الشقيري ببرامجه “خواطر”، و”قمرة”، و”إحسان من المدينة”، و”إحسان من الحرم” وغيرها، والتي حققت نجاحاً ملحوظاً.

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