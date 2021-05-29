بالفيديو: أروى تطرح كليب (بديت تخون) باللهجة الخليجية

طرحت ​الفنانة اليمنية أروى​ أغنيتها الجديدة (​بديت تخون) على (يوتيوب)، الأغنية باللهجة الخليجية، وكتبت أروى معلقة عبر الفيديو:(أقدّم لكم جديدي #بديت_تخون الآن على قناتي الرسمية باليوتيوب!).

الإغنية باللهجة الخليجية وتجسد في كلماتها عنفوان المرأة في مواجهة الخيانة، وتعتبر بمثابة عودة قوية للفنانة أروى المتعددة المواهب ، ويأتي هذا العمل بعد أن وقعت أروى عقدًا مع الشركة العالمية Believe Label and Artists Solutions لإنتاج عدد من الأعمال المميزة بدايتها مع (بديت تخون) وتليها أغنيتين بأنماط موسيقية مختلفة في الأشهر القليلة المقبلة وسيشكل نقلة نوعية للأعمال الموسيقية التي قدمتها في مسيرتها الفنية.

(بديت تخون) من كلمات حسن عبيد، ألحان سلطان السيف، توزيع زيد نديم، مكس وماستر المهندس جاسم محمد ، وتظهر أروى في الفيديو كليب بكامل جمالها بفستان من تصميم المصمم الرائع فؤاد سركيس، واهتم بإطلاتها ايلي خوري للشعر وجيهان رعيدي للماكياج.

