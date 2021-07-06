بالفيديو: أنغام تتألق بالأصفر و تصف الرجال بـ(المجانين)!!

نشرت الفنانة أنغام، مجموعة صور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها قبل حفلها الأخير فى دار الأوبرا المصرية.

وظهرت أنغام بإطلالة رومانسية مميزة مع بعض الإكسسوارات البسيطة من قبل دار مجوهرات شهيرة.

وقدمت أنغام خلال الحفل مجموعة متنوعة من أعمالها الخاصة، التى قدمتها على مدار مشوارها الفنى، منها (حالة خاصة جدا، بين البينين، أساميك الكتيرة، اتجاه واحد، و متلخبطة وغيرها.

و قالت خلال غنائها: (أغنية (متلخبطة) الرجالة بتتريق عليها، وبتقول إحنا عندنا تقلبات وهما أصلا اللي مجانين، وكل يوم بحال)، وأنهت كلماتها وضحكت بشدة وسط تفاعل مع الفتيات والسيدات في الحفل.

يذكر أن أغنية (متلغبطة) أطلقتها الفنانة منذ سنوات، وهي كلمات ناصر الجيل، وألحان الأغنية لمحمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي توما، وتشمل الأغنية كلمات تعبّر عن مشاعر متضاربة تعيشها امرأة، مثل: (أيوة بحبك أوي بس مش عايزاك، زعلانة منك بس مبسوطة معاك، مش طايقة أشوفك لكن إنت وحشتني، وبشك فيك لكن حقيقي مصدقاك).