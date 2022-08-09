بالفيديو: أنغام تروج لأغنيتها الجديدة (عارفة قيمتي)

شوقت النجمة انغام جمهورها لأحدث أعمالها الغنائية، وهي أغنية (عارفة قيمتي)، حيث نشرت مقطع فيديو قصير على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى (إنستغرام)، وهي تكتب على منديل ورقي (عارفة قيمتي) دون الكشف عن تفاصيل الأغنية أو موعد طرحها، وكذلك فريق العمل واكتف بالترويج لها بهذا الفيديو.

فى سياق آخر، أحيت الفنانة أنغام حفل غنائي في دار الأوبرا المصرية وقدمت خلال الحفل، باقة من ألمع أغانيها التي أحبها الجمهور وتفاعل معها، منها أغنية حالة خاصة، لوحة باهتة، نفضل نرقص، ساندة عليك، اتجاه واحد، وغيرها من الأغاني، وسط تفاعل كبير من الجمهور.