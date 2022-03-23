بالفيديو: ابنتا شيرين عبد الوهاب تفاجئانها في عيد الأم

شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها بفيديو كشفت فيه عن احتفال ابنتيها مريم وهنا بعيد الأم.

ونشرت شيرين عبد الوهاب فيديو عبر حسابها على موقع (إنستغرام) كشفت فيه عن مفاجأة ابنتيها لها، وكيف احتفلتا بها، وتم تزيين المنزل ببالونات شكلت جملة (عيد أم سعيد) وصورا لهما مع والدتهما، مع قوالب من الحلوى باللون الأبيض كتب عليها اسم شيرين.

وفي بداية الفيديو، وجهت شيرين رسالة إلى والدتها عبرت لها عن حبها الكبير شكرتها على كل شيء فعلته من أجلها، كما أظهر بعض الهدايا منها رسائلهما لها.

وعبرت شيرين عن سعادتها باحتفال ابنتيها بها وكتبت تعقيبا على الفيديو: (ربنا يحفظكم ليا يا نور عينيا، مريم و هنا ربنا يفرحني بيكم زي ما فرحتوني امبارح بحبكم).