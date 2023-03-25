بالفيديو: الجمهور مستاء من جرأة رزان جمال في رمضان!

البوابة-تعرضت الفنانة اللبنانية رزان جمال لهجوم واسع وانتقادات لاذعة بسبب اطلالات اعتبرها المتابعون (جريئة) و لا تتلائم مع حرمة شهر رمضان المبارك.

هذا وأطلت الفنانة رزان جمال و الفنان المصري محمود العسيلي في إعلان لأحد المنتجعات السياحية الكبرى، حيث حملت الأغنية عنوان (هي زهرة) و شاركت الفنانة في غناء الأغنية التي حصدت نسب مشاهدة مرتفعة للغاية بعد ساعات قليلة على عرضها.

وجاءت التعليقات ساخرة و مستاءة من الإعلان ورقص رزان جمال، حيث استعان الجمهور بالمشهد الشهير في فيلم (أمير البحار)، وعلقوا عليه: (الساعة 12 الظهر والجو صيام ومحدش عايز يخسر صيامه وتيجى تفتح التيلفزيون.. العسيلي ورزان)، كما استعان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجملة للفنان عمرو مصطفى قالها في لقاء تليفزيوني قديم للتعليق على استنكاره لمشهد عُرض ضمن أحداث عمل فني في رمضان: (في رمضان؟!!)، فيما عبر آخرون عن إعجابهم بإطلالة رزان والإعلان بشكل عام، وجاءت التعليقات كالتالي: (آه العسيلي ورزان عاملين إعلان صيفي جامد، وجود رزان هو اللي حلا الإعلان، بصراحة هي رزان اللى حلوة).