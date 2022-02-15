بالفيديو: تامر حسني و بسمة بوسيل يحتفلان بعيد الحب

هنأ النجم تامر حسني، زوجته بسمة بوسيل بعيد الحب، وشارك فيديو يجمع أفضل لحظاتهما معا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام).

وكتب تامر حسني: (ربنا يخليكي ليا ولأولادنا، ويخلي كل اللي بيحبوا بعض لبعض طول العمر).

وردت عليه بسمة في تعليقها على الفيديو: (أحبك أنت أفضل أب وزوج، ربنا يحميك للأبد).

يذكر أن أحدث أعمال تامر حسنى السينمائية فيلم (مش أنا) فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كل منحلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.