بالفيديو: تامر حسني يطرح كليب (بحبك) من أحدث افلامه (مش أنا)

طرح الفنان تامر حسني عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب أغنية ثانية من فيلم (مش أنأ) الذي ينافس به في موسمى عيد الأضحى والصيف. الأغنية تحمل اسم (بحبك)، هي من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، وتوزيع توما.

و يعرض للنجم تامر حسني حاليًا فيلم (مش أنا) فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يعاني من حالة غريبة تفقده السيطرة على يده، مما يعرضه للعديد من المواقف، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا فور عرضه في مصر والعالم العربي، فتجاوزت إيراداته 100 مليون جنيه خلال أسبوعين.

ويحيي النجم تامر حسني، حفلاً غنائيًّا بمدينة العلمين، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الموسيقي، يوم 21 يوليو/تموز الجاري ثاني أيام عيد الأضحى، ويقدم تامر لجمهوره عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة.