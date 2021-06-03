بالفيديو: جورج وسوف يطرح كليب أحدث أغنياته (ياه عالزمن)

طرح سلطان الطرب المطرب جورج وسوف ا، أحدث كليباته الغنائية (ياه عالزمن)، والذى يصف فيها جورج وسوف الغدر الذي يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة ان تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر مع كلمات الأغنية.

جدير بالذكر أن الأغنية تم تصويرها على مدى أكثر من خمسة أيام في لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادي حداد، من كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى شكري، توزيع احمد امين، وكان النجم جورج وسوف طرح البرومو التشويقي لأغنيته الجديدة، (ياه ع الزمن) مؤخراً حيث شوق به متابعيه للأغنية.

من جهة أخرى، أوقف النجم السوري جورج وسوف حفلته الذي أقامه أول أمس في دمشق، ليستقبل إحدي معجباته على المسرح بعد انهيارها بالبكاء خلال غناءه لأغنية (خسرت كل الناس)، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفتاة خلال صعودها على المسرح بعد استدعاء سلطان الطرب لها.

وظهر جورج وسوف في الفيديو وهو يقوم بمسح دموع الفتاة ويقول لها (اضحكي اضحكي)، لتحاول تقبيل يده ولكنه قام بمنعها واحتضنها، ليشيد الجمهور بموقف سلطان الطرب ، مؤكدين أنه فنان استثنائي ونادر، وتخطف حفلاته الأضواء.