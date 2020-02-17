بالفيديو: جولة في بيت هنا الزاهد وأحمد فهمي.. شاهدوا فخامته!

حلت الممثلة المصرية "هنا الزاهد" ضيفة على أحد البرامج الحوارية ولكن هذه المرة في منزلها.

وأظهر فيديو تم تصويره من داخل منزل الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي فخامته المنزل الذي غلبت عليه الألوان الفاتحة مع لمسات عصرية و اكسسوارات ناعمة.

خلال المقابلة أجابت هنا على عدة أسئلة حول حياتها الفنية والشخصية كان من أبرزها:

أنها لا تقترب من كلاب أحمد بسبب الخوف، وإنما تعتني فقط بكلبتها الخاصة.

كشفت عن غيرتها من إهتمامه بأعماله الفنية وإنشغاله بالعمل حتى في المنزل.

أكدت أنها تخاف من الحسد، والتفكير بالمستقبل يقلقها

أما بالنسبة للهدايا، فهي تفضل عندما يكتب لها أحمد "كرت" بخط يده

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