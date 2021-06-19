بالفيديو: حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة (فوق)

طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي، أحدث أعماله الغنائية (فوق) عبر قناته على موقع (يوتيوب).

الأغنية من كلمات أحمد الصانع، رؤية موسيقية وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكس وماستر حسام كامل، وجيتارات شريف حمدي، حسب موقع مصراوي.

وتقول كلمات الأغنية: (أنا اللي فوق، وقلبك ما يبي يصعَد، وماني قادر انزل لك، ولا أوصل لك، أنا اللي فوق، نصيحه خلّنا نبعِد، نعم أحسن لي وأحسن لك، حبيبي روق، ترى شمسك بليّا شروق، أنا اللي فوق، أنا اللي فوق، وعندي إحساس ما يخطي، مهما كنت عاجبني، عندي ذوق، وعندك ذوق، حاول تبعِد وتبطي، لأنّك ما تناسبني، وخَل الشوق، وقول إن الخطا فيني، لأنّـي فوق).

يذكر أن آخر أغاني الجسمي (شمس الكواكب) من كلمات عبدالرحمن بن مساعد، ولحن صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد، ومكساج وماستر عمرو هاشم، وطرحها في نهاية مايو /أيار الماضي.

حسين الجسميأغنية فوقأحمد الصانع