بالفيديو: حليمة بولند ترد على عرض زواج من شاب وتقول له: "احلم على قدك"!

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل حولها خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تلقيها عرضًا للزواج من أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وهو شاب يدعى شهاب ويقدم في بعض الأحيان مقاطع تقليد للمشاهير من الوسط الفني والإعلامي.

وعلى الفور عرف الجمهور أن الأمر مجرد دعابة من الطرفين، حيث ظهر شهاب مقلد المشاهير في المقطع ومعه باقة من الورود ورسالة مكتوب عليها: "إلى ملكة جمال الإعلاميات العرب حليمة بولند، حلم حياتي أني اتزوجك..لكن ما عندي مهر 40 مليون".

وجاء الرد من بولند التي رفضت طلب الشاب ونصحته إذا أراد الزواج أن يبحث عن زوجة في مستواه، وعلقت في الفيديو قائلة له: "احلم على قدك".

من ناحية أخرى، كانت حليمة بولند قد شاركت مؤخرًا في تقديم الحفل الغنائي الذي أثار الجدل في الكويت، وهو حفل الفنانين العراقيين حسام الرسام وأصيل هميم، وقامت بنشر مقاطع فيديو قبل الحفل أعربت من خلالها عن حزنها بسبب تمزق فستانها.

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