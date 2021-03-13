بالفيديو: حليمة بولند لم تعد أبدا حليمة بولند!

انتشرت على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات (إنستجرام) صورة حديثة للإعلامية الكويتية حليمة بولند أثارت اهتمام الكثير من المتابعين.

وتساءل الكثير من المتابعين عن سبب هذا التغيير وعن طبيعة التعديل الذي أجرته، وفي هذا السياق تناقل هؤلاء فيديو قديماً للإعلامية ظهرت فيه وهي تذيع الأخبار في بدايتها في مرحلة التسعينات.



وجاء في معظم التعليقات أنها تغيرت إلى حد كبير وأنها كانت أكثر جمالاً قبل الخضوع لعمليات التجميل، ومما كُتب في هذا السياق: (الصوت هو الشي الوحيد الي يشبها) و(كانت مخلوقة وصارت مصنوعة) و(الصوت الوحيد الي ماتغير) و(حلوة كانت ما تعيب وتقول مو مسوية تجميل مسوية خشمها) و(من ذي حليمة ؟).

بدورها أشارت بولند في تعليق لها إلى أنها أجرت تعديلاً على بشرتها وأنها ستتحدث عن هذا الأمر في وقت لاحق.