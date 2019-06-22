بالفيديو: رابح صقر يبكي على المسرح بعد أدائه لإحدى أغنياته..إليكم السبب!

أحيى الفنان السعودي رابح صقر حفله الغنائي الأخير في مدينة عرعر في السعودية، وفاجأ الجمهور خلال الحفل ببكائه على المسرح بعد أدائه لواحدة من أغنياته بعنوان "صدقيني عجزت أنساك"، وهو ما أثار فضول العديد من رواد مواقع التواصل لمعرفة السبب الذي دفعه لذلك.

وفي التفاصيل، بمجرد أن بدأ رابح صقر بغناء أغنيته "صدقيني" في الحفل، راح يبكي على المسرح، وبعد تأثره بشكل كبير وكأنه مر سابقًا بصدمة عاطفية، أكد البعض أن الفنان السعودي دائمًا ما يتأثر بعد أدائه لهذه الأغنية تحديدًا، لأنها في الأصل كانت موجهة لوالدته الراحلة.

بكاء رابح صقر على أغنية

"صدقيني عجزت أنساك" #رابح_صقر_في_عرعر pic.twitter.com/05cz1su4Oj — Beautiful screen (@Beautiful_scren) ٢١ يونيو ٢٠١٩

يشار إلى أن آخر أعمال رابح صقر الفنية، كان ألبوم "رابح 2019"، الذي طرحه في بداية العام الجاري، ويتضمن الألبوم 7 أغاني. ويأتي حفل رابح صقر ضمن فعاليات "موسم السعودية"، الذي أقيم في ساحة الاحتفالات في حي الرفاع بمدينة عرعر.

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