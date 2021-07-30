بالفيديو: روبي تثير الجدل بأغنيتها الجديدة (أمك و أبوك)

طرحت الفنانة روبي، (برومو) أغنية جديدة لها على قناتها بموقع يوتيوب باسم (أمك وأبوك) منذ ساعات، لكنها تسبب في موجة من الجدل والتعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية أمك وأبوك من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل محمد، ومن المقرر طرحها كاملة يوم الاثنين المقبل الموافق 2 أغسطس/آب. ويبدو من (برومو) الأغنية أنها تدور حول العلاقات الاجتماعية وخيبات الأمل التي يلقاها البعض من الأصدقاء، وتسليط الضوء على أهمية العائلة والآباء والأمهات.

لكن جمهور السوشيال ميديا، تلقى أغنية ( أمك وأبوك) بطريقة ساخرة، وتم تداول اسم الأغنية على العديد من (الكوميكس والميمز) المستوحاة من أفلام كوميدية.

وتستعد روبي لإحياء حفل غنائي، الجمعة 6 أغسطس/آب المقبل، في مدينة العلمين الجديدة، ويعد هذا الحفل الثاني الذي تحييه روبي خلال الصيف الجاري بعدما أحيت حفلاً يوم 16 يوليو/تموز الجاري بالساحل الشمالي، وأشعلت روبي الحفل برقصها على أشهر أغانيها.

وتنتظر روبي عرض مسلسلها (شقة 6) يوم 1 أغسطس /آب المقبل، ويشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، هاني عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، السعودية هيا فياض، حمزة العيلي وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب وإخراج محمود كامل.