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بالفيديو: روبي تروج لمسلسلها الرمضاني (رانيا وسكينة)

منشور 18 آذار / مارس 2022 - 03:30
روبي
روبي

نشرت الفنانة روبي ، برومو مسلسلها الجديد (رانيا وسكينة) عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي  (انستغرام ).

وعلقت روبي على البرومو قائلة: (كل سنة و أنتوا طيبين البرومو الرسمى #رانيا_وسكينه #رمضان٢٠٢٢ إن شاء الله على mbc مصر ،تأليف محمد صلاح العزب,إخراج شيرين عادل و إنتاج أمير شوقي).

وتدور أحداث مسلسل (رانيا وسكينة) في إطار كوميدي مليء بالمفارقات بين الشخصيتين التي تجسدهما النجمتين روبي و مي عمر. و المسلسل  بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

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