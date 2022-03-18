بالفيديو: روبي تروج لمسلسلها الرمضاني (رانيا وسكينة)

نشرت الفنانة روبي ، برومو مسلسلها الجديد (رانيا وسكينة) عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (انستغرام ).

وعلقت روبي على البرومو قائلة: (كل سنة و أنتوا طيبين البرومو الرسمى #رانيا_وسكينه #رمضان٢٠٢٢ إن شاء الله على mbc مصر ،تأليف محمد صلاح العزب,إخراج شيرين عادل و إنتاج أمير شوقي).

وتدور أحداث مسلسل (رانيا وسكينة) في إطار كوميدي مليء بالمفارقات بين الشخصيتين التي تجسدهما النجمتين روبي و مي عمر. و المسلسل بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.