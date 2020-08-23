بالفيديو: سارة الكندري تكشف تفاصيل صادمة عن سجنها يوم كامل مع زوجها وطفلتها!

فاجأت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن تفاصيل حبسها لمدة يوم كامل مع زوجها أحمد العنزي وطفلتهما، وذلك بسبب كسرهم لحظر التجول المفروض من قبل السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قالت الكندري أن المحقق رفض طلبها بالخروج من السجن، موضحًا أن قرار سجنها هي وطفلتها صدر رسميًا من قبل الشرطة ولا يمكنه فعل أي شيء تجاه ذلك، وتابعت قائلة: "إذا أنت رجل بمعنى الكلمة شوف كبرك إن كنت تتحمل أن تنام على الأرض".

وأضافت: " أنا مكثت يومًا كاملًا في السجن.. أنا بنت الديرة وابنتي كويتية ويحدث فينا كدة وتنسحب بنتي كدة.. بنتي تعرضت لحالة نفسية.. وتعرضت لتبول لا إرادي نتيجة اللي صار".

واختتمت الكندري حديثها حول الموضوع قائلة بأن الضابط في قسم الشرطة تعرّف عليها بأنها من أحد مشاهير السوشال ميديا وعلى ما يبدو أنه ليس من محبيها أبدًا ويكرهها، حيث علقت قائلة: "قال لي الضابط يا روحي دشي السجن، وإذا ما في أحد يبي ابنتك أرسليها لدار رعاية أفضل هناك تاكل وتشرب".

يشار إلى الفاشينيستا سارة الكندري أعلنت منذ فترة وجيزة عن اعتزالها السوشال الميديا بشكل كامل وخرجت من خلال مقطع فيديو وهي منهارة بالبكاء نتيجة لاتخاذها هذا القرار بعد إجبار زوجها لها على ذلك بسبب قيام متابع بشتمها من خلال التعليقات.

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