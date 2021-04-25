بالفيديو: سماح أنور توصف "بالمسترجلة"..وهكذا جاء ردها!

أطلَّت الفنانة المصرية سماح أنور ضيفةً في برنامج "لحظات جريئة" الذي يعرض على قناة "القاهرة والناس" مع الإعلامي أحمد سالم، وأجابت على مجموعة من الأسئلة والشائعات التي تطالها.

من بين الأسئلة التي طرحها الإعلامي على سماح أنور سؤال "أكثر شائعة ضحكتك"، لتجيب الأخيرة بسخرية شائعة أنها "مسترجلة".

وعلَّل أحمد سالم أن السبب وراء انتشار هذه الشائعة ربما يكون بسبب أدوارها السينمائية التي تتضمن الضرب ومشاهد الآكشن، لتهز سماح رأسها بالإيجاب.

ووصفت سماح مطلقي الشائعة بالضائعين، فهي تعلم بشخصيتها أكثر من أي شخص آخر، وقالت: "أي حد بقول عليا كدا هو شخص ضايع".

وعبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، انتقدت سماح صناع مسلسل “ملوك الجدعنة”، وكتب: ” بن الحلال ما بيشيلش مطوة علي فكرة، ولا بيحشش ولا بيستضعف، ولا قليل الأدب ولا بيشتم البنات والستات علشان هو راجل بقي ولازم نخاف منه وكده ولا حاجة، عن ملوك الصياعة بس السنة دي بييسموها جدعنة، وفكنا بقي من حوار دي نماذج من المجتمع والجو البلدي القديم ده”.