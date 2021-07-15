بالفيديو: سميرة سعيد تروج لكليبها الجديد (مون شيري)

طرحت الديفا سميرة سعيد، تيزر كليبها الجديد (مون شيري)، عبر حسابها على (إنستجرام)، وكتبت قائلة:( مون شيري) بكرة الخميس الساعة 5 )، وأعرب جمهورها عن سعادته الشديدة لطرح أغنيتها الجديدة.

وكشفت الديفا سميرة سعيد عن موعد طرح أغنيتها الجديدة Mon Chéri بعد تأجيل عرضها عدة مرات، حيث أكدت أنها استقرت على غدا الخميس ليكون موعد طرحها.

وأضافت سميرة سعيد أن الأغنية ستكون مفاجأة للجميع، حيث تعود بها إلى موسيقى عصر السبعينات، والأغنية من كلمات محمد القاياتي، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وتم تصويرها بشكل يناسب لتلك الفترة الزمنية، وأخرجها نضال هاني، وهي الأغنية الرابعة من ألبومها الجديد، الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى ينتهي طرحه مع نهاية موسم الصيف.

يذكر أن الديفا سميرة سعيد قد طرحت مؤخرا أغنية (الساعة اتنين بالليل) من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، ضمن أغاني ألبومها الذي قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى نهاية موسم الصيف.

وأعربت الديفا سميرة سعيد عن سعادتها بنجاح أغنيتها الأخيرة (الساعة اتنين بالليل)، وأضافت في تصريح خاص بموقع اليوم السابع أن هذه الأغنية لم تكن في الحسبان من الأصل، وكان مخططا طرح أغنية أخرى في هذا التوقيت، وحينما عرض علي الشاعر تامر حسين، أعجبت بها من أول لحظة وخاصة أنها شعرت أن كلمات الأغنية بعيدة عن مشاكل الحب والأغنية، موجهة لفتاة تشعر بالوحدة ليس لها علاقة بطرف آخر أو الحب، وتبحث عن أصدقاء تتكلم معهم، وأنه ممكن الشخص يتحدث مع نفسه حتى لا يحمل همومه ومشاكله لشخص آخر.