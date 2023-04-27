بالفيديو: سميرة سعيد تطرح جديدها (زعلنا من بعض)

البوابة-طرحت الديفا سميرة سعيد أحدث أعمالها الغنائية المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان (زعلنا من بعض) على موقع يوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية، والمحطات الإذاعية.

الأغنية التي تنتمي للنمط الطربي، من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى أمير محروس، وإخراج نضال هاني.

ونشرت سميرة مقطع من الأغنية على صفحتها بموقع (انستغرام) وعلقت قائلة: (وتدور الأيام وتمر رحلتي بمغامرات غنائية مختلفة ودائماً كنت أسأل ماذا عن عودتي للأغنية الطربية، وها أنا اليوم أجيب وأطرح هذه الأغنية فيها الكثير من الحنين والاشتياق لهذا اللون).

يذكر أن (زعلنا من بعض) هى الأغنية التاسعة من بين أغنيات ألبوم سميرة سعيد الجديد (إنسان آلي)، الذي تطرح أغنياته على فترات متقاربة، ومن المقرر أن تطرح سميرة آخر أغنيات الألبوم وهى أغنية (إنسان آلي) خلال الأسابيع المقبلة، حيث تعمل على اختيار التوقيت المناسب لطرحها.