بالفيديو: شيرين تثير ضجة في السعودية وترد على منتقدي تأييدها لطاعة الرجل "أكيد دول شوية عوانس"!

يبدو أن الفنانة شيرين عبد الوهاب لم تتعلم الدرس بعد، وفي كل مرة تعتلي فيها المسرح لإحياء حفلها الغنائي، تثير الجدل وتضرب أسهم محبتها لدى الجمهور في عرض الحائط، وذلك بمجرد كلمات عفوية تقولها بهدف تلطيف الأجواء ولكن النتيجة أنها تتعرض لهجوم وانتقادات لا نهاية لها.

وفي التفاصيل، دشن المرة الماضية روّاد موقع تويتر في السعودية هاشتاج "اخرسي يا شيرين" بعد أن قالت على المسرح خلال حفلها في موسم الرياض: "ما دام منقدرش نستغني عن الرجالة في حياتنا يبقى لازم نسمع كلامهم"، وهو ما عرضها لانتقادات وتغريدات عدة هاجمتها والسبب في رأي البعض أنها تدعو بكلامها هذا للخضوع والعبودية للرجل.

الأمر لم ينتهي هنا، حيث عادت مرة أخرى شيرين في حفلها الثاني بعد أسابيع قليلة في السعودية، وأثارت الجدل من جديد، وردت على هاشتاج "اخرسي يا شيرين" واصفة من عارضها في كلامها بأنهن "شوية عوانس" قائلة: "المرة الي فاتت زعلوا وعملو هاشتاج..عشان قلت للستات يسمعوا كلام الرجالة..طب الرجالة دول عسل وسكر..واكيد دول شوية عوانس".

كلمات شيرين أحدثت صدى من جديد في تويتر، والكثير من التغريدات أبدت انزعاجها ومن بينها جميعها اخترنا لكم هذه التغريدة من أحد المتابعات التي قالت: " مش مصدقة ان فنانة المفروض انها مرهفة المشاعر ،بتغني عن الحب والاحساس،، توصف البنات اللي بتخالفها الراي بأنهم شوية عوانس المعروف ان كلمة عوانس بيستخدمها بعض المنحطين لمعايرة البنات اللي تأخر زواجهم بيتم استخدامها لجرح مشاعرهم والاساءة لهم انتي عندك بنات يا شيرين".

مش مصدقة ان فنانة المفروض انها مرهفة المشاعر ،بتغني عن الحب والاحساس،، توصف البنات اللي بتخالفها الراي بأنهم شوية عوانس



المعروف ان كلمة عوانس بيستخدمها بعض المنحطين لمعايرة البنات اللي تأخر زواجهم

بيتم استخدامها لجرح مشاعرهم والاساءة لهم

انتي عندك بنات يا شيرين #عيب — ⁦🇪🇬⁩ Sara Fahmy (@sarafahmmy) ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩

الجدير ذكره أن شيرين تعرضت في مرة من المرات للإيقاف عن الغناء من قبل نقابة الموسيقيين ووصلت الأمور إلى محاكمتها قضائيًا، والسبب بالتأكيد كلمات قالتها على المسرح، اعتبرت في وقتها أنها إساءة لهيبة الدولة في مصر.

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