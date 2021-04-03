بالفيديو: طرح البرومو التشويقي لمسلسل نيللي كريم الرمضاني (ضد الكسر)

كشف تامر مرسي رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن برومو مسلسل (ضد الكسر)، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، حصرياً على شبكة قنوات cbc، والذي تقوم ببطولته نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخميسي.

ونشر رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الرسمي للمسلسل، عبر حسابه الشخصي بموقع (فيسبوك) وكتب: (البرومو الرسمي لمسلسل ضد الكسر، حصرياً على cbc، رمضان 2021 إن شاء الله)، حسب موقع اليوم السابع.

مسلسل (ضد الكسر) تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

من جهة أخرى، نشرت الفنانة نيلي كريم صورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت نيللي كريم بإطلالة ناعمة بدون مكياج .

كما وتشارك الفنانة نيللي كريم في بطولة فيلم (الثلاثاء 12)، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم: باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

وتدور أحداث الفيلم عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة تتمردن لتحقيق أحلامهن.