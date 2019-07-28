بالفيديو: عمرو دياب ودينا الشربيني يشعلان الأجواء في اليونان بالرقص على أنغام أغنية "قمرين"

انتشر بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يظهر فيه النجم المصري عمرو دياب برفقة معشوقته الفنانة دينا الشربيني، وذلك أثناء تواجدهما في جزيرة ميكونوس في اليونان على خلفية مشاركة الهضبة في إحياء إحدى حفلاته هناك.

وظهر عمرو دياب برفقة دينا الشربيني وهما يقومان بالرقص على أنغام أغنية "قمرين" ومحاطين بعدد كبير من المعجبين والمحبين، إضافة إلى قيام الهضبة باحتضان دينا الشربيني وغنائه لها أغنيته الجديدة التي أطلقها مؤخرًا بعنوان "بحبه"، مما أثار هذا الأمر حماس الجمهور الذي كان متواجدًا حولهما.

الجدير ذكره، أن العلاقة الرومانسية التي تجمع ما بين عمرو دياب ودينا الشربيني أصبحت صريحة وواضحة للجميع، وذلك بعدما تكرر ظهورهما سويًا في أكثر من مناسبة، بالإضافة إلى نشرهما لأول صورة برفقة بعضهما بشكل رسمي خلال الفترة الماضية.