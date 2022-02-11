بالفيديو: فوز العتيبي ترد على المتنمرين على فتحات أنفها!

نشرت الفاشينيستا السعودية فوز العتيبي فيديو لها أطلت فيه بدون استخدام فلتر أثناء التصوير للرد على السخرية منها ومن ملامحها والتي يعتقد البعض أنها تظهر بملامح صغيرة بسبب استخدام الفلتر.

وطلبت فوز العتيبي تصويرها بدون فلتر لكي يرى الناس ملامحها خاصة أنها تتعرض للتنمر بسبب هذا الأمر.

وظهرت فوز العتيبي في الفيديو عبر تطبيق (سناب شات)، تقول: (أبغاك تصورني بدون فلتر، علشان الناس دايماً يقولون لي فتحات أنفك صغيرة، يقولون كيف تتنفسين يتنمورن علي!)

ليردّ عليها: (لا تتنفسي طبيعي، تنفسي هذا مثل فحص كورونا).



وجاءت ردود المتابعين على فوز العتيبي ما بين الإعجاب بملامحها وشكلها بدون فلتر من قبل المتابعين أو السخرية منها، وجاءت التعليقات: (على أساس ما نعرف كيف نصور وننزل الصور بدون فلتر وبدون ما يكون من البوم الكاميرا)، و (بدون فلتر بس مكياج فل خل تصور بدون مكياج).