بالفيديو.. قوات خاصة تنقذ النجم التركي بوراك أوزتچيفيت من الجماهير في لبنان

اضطر الجيش اللبناني لإرسال قوات خاصة لتخليص النجم التركي بوراك أوزجيفيت من الجماهير والمعجبين، والذين أثاروا ضجة كبيرة وتدافعوا على النجم عند ظهوره في افتتاح متجر في أحد المراكز التجارية في بيروت.

المعجبون والمعجبات احتشدوا لاستقبال بوراك لالتقاط الصور معه ومصافحته إلا أن الأمر تحول لفوضى، حيث لم يستطع أكثر من مائة حارس أمن السيطرة على الأمر فأضطر الجيش إلى الدفع بقوات خاصة لتأمين خروجه .

تم احتجاز النجم لمدة ساعتين حتى هدأت الأمور قليلا حيث قامت القوات بتهريبه عبر باب موقف السيارات.

عند خروج النجم في موقف السيارات وجد بالخارج المئات من المعجبين الذين واصلوا التقاط الصور له حتى غابت سيارته عن الأنظار.

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