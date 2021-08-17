بالفيديو: لؤي يطرح أحدث أغانيه (قرصة ثعبان)

طرح المطرب لؤي، أحدث أغنياته التي تحمل اسم (قرصة تعبان)، على موقع يوتيوب.الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول ومن ألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، منتج منفذ فادي صبحي، ومن إنتاج شرقي برودكشن.

وتقول كلمات الأغنية: (الدنيا دي باب بيودي لباب، سرداب بالخوف مليان وبناخد كل قلم على الوش مفيش معلش كمان، تهرب ممنوع هتموت من الجوع ولا بقرصة تعبان، واللي بيعمل نفسه حبيبك بيلاعبك على الحبلين ...).

لؤي كان قد اختتم ا عام 2020 بإصدار أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان (آخر نسخة). الكليب من اخراج عادل سرحان الذي أظهر لؤي بصورة مختلفة عن أعماله السابقة في قالب استعراضي رومانسي، والأغنية من كلمات نور عبدالله ، ألحان مصطفى العسال ، توزيع أدهم دهيمة ، ماسترينج أمير محروس.