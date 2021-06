بالفيديو: لجين عمران تقلِّد شخصية كوريلا.. وتتقن ابتسامتها الشريرة

حقق فيلم Curella من بطولة النجمة الأمريكية إيما ستون نجاحًا ساحقًا منذ بداية عرضه محققًا إيرادات عالية.

وقررت الإعلامية السعودية لجين عمران تقليد شخصية "كورولا" واعتماد إطلالتها الاستثنائية والفريدة في جلسة تصوير خاصة لشركة مستحضرات التجميل M.A.C، حيث اختارت ارتداء شعر مستعار باللونين الأسود والأبيض والذي تميَّزت به الشخصية.

وشاركت لجين عمران متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو لجلسة التصوير التي اعتمدت فيها عدة إطلالات تتشابه بإطلالات شخصية ديزني، وعلَّقت: " مين فيكم شاف فيلم كرويلا؟؟؟.. أنا شفته و كثييييير عجبني.. وهل تتوقعون بداخل كل شخص فينا كرويلا صغيييره تطلع على السطح لما تتعرض للظلم أو الخطر؟".

لإطلالتها الأولى، ارتدت عمران فستانًا أحمر من الترتر اللمَّاع، وابرزت خصرها النحيل بحزام أسود، ونسَّقته بسترة بيضاء، واعتمدت مكياج جريء وملفت.

لإطلالتها الثانية، اختارت تنورة من الشيفون الأسود نسَّقتها بسترة ضخمة جاءت باللونين الأسود والأبيض مناسبًا لشعرها اللقصير.

وأشاد الكثيرون بجمال لجين عمران وإتقانها للشخصية، وكتبت إحداهن: "يسعدك لجين من كل فلبي اتمنالك التوفيق".

وعلَّق آخر: " بصراحه ماشاء الله عليكي... بتشبه صفيه العمري... كل الحب والتقدير والاحترام إليك يا احلى اخت لجين".

وكتب آخر: "ماشاءالله حلو وغربب الستايل، والله حسيت تعملي فوازير، بس ليش لأ، اعملي فوازير يلبقلك ياحلوه،أحبك جدًا دائمآ وأبدًا".

فيلم Curella

تدور أحداث الفيلم في سبعينيات القرن الماضي في لندن وسط ثورة موسيقى البانك روك، حيث يتتبع قصة فتاة شابة ذكية ومبدعة تدعى "إستيلا" تريد أن تصنع لنفسها اسمًا بتصاميمها الخلاقة والغريبة، حيث تعرضت في بداياتها إلى المهانة أثناء عملها في مهن دون المستوى، لكن البارونة فون هيلمان تلاحظ شغف إستيلا بالموضة، فتؤدي علاقتهما اللاحقة إلى أحداث تجعل إستيلا تتبنى جانبها الشرير وتصبح كرويلا الصاخبة والعصرية وذات العزم على الانتقام.

والجدير أن شخصية "كرولا ديفيل" من تأليف كاتبة قصص الأطفال "دودي سميث" المأخودة من روايتها " The Hundred And One Dalmations" لعام 1956.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحول بها الرواية إلى فيلم حي، ففي عام 1996، أصدر فيلم " 101 Dalmatians" الذي لعبت فيه النجمة العالمية "جلين كلوز" دور الشريرة.