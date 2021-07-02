بالفيديو: محمود العسيلي يفتتح الصيف بكليب (على خدك)

طرح المطرب محمود العسيلي أغنية جديدة تحمل عنوان (على خدك) وذلك بمناسبة موسم الصيف.

نشر العسيلي الصورة الدعائية للأغنية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (أنستجرام) وشوق جمهوره بقرب طرح أغاني أخرى بمناسبة موسم الصيف.

وقال العسيلي (على خدك.. دلوقتي موجودة على يوتيوب، بداية الصيف وبداية لحاجات كتير أوي.. قريب اللينك في البايو)، حسب موقع في الفن.

هذا و تفاعل الجمهور مع خبر طرح محمود العسيلي لأغنية جديدة وقاموا بدورهم بتهنئته في التعليقات منتظرين طرح باقي الأغاني.

الجدير بالذكر أن أحدث أغاني محمود العسيلي أغنية (بقيت معايا) من كلمات سارة فراج، وألحان إيهاب عبد الواحد و محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، والكليب من إخراج إبراهيم حدرج.