بالفيديو: مها المصري تنهار بالبكاء على الهواء بعد حديثها عن فشل عمليات التجميل وتشوّه وجهها!

حلت الفنانة السورية مها المصري ضيفة على برنامج "مع أو ضد"، والذي تقدمه الإعلامية الأردنية علا الفارس، وخلال الحلقة عندما بدأ الحديث حول موضوع عمليات التجميل الفاشلة التي خضعت لها والتنمر الذي حدث عقب ذلك، لم تتمالك الفنانة السورية نفسها وانهارت دموعها أمام الكاميرات.

ووجهت الفارس سؤال لمها المصري حول إذا ما كانت لديها نية الاعتزال خاصة بعد معاناتها الفترة الأخيرة بسبب عمليات التجميل التي شوهت وجهها، إلّا أن الفنانة السورية تأثرت ولم تتمالك دموعها وعلقت: "بكيت كتير وتضايقت وكنت أقول غريبة كيف الناس ما بيحسوا بالواحد وبتكلموا عن شي شخصي ما خصهم فيه.. كنت انقهر إنه في كتير تاريخ وأعمال.. بس برجع أقول إني أكيد الناس الي بتكتب بشكل سيء قطعًا هما ناس مريضة وما بيحبوا حالهم".

وأضافت: "أكيد كنت هكون أحلى لو ما عملت التجميل وبندم كتير إنه عملت لأني ما كنت بحاجة.. بس الواحد ساعات بيجيه حالات بيمشي مع التيار".

ورفضت اتّهامها، بأنّها تعاني من عقدة العمر، معلّقة: "أنا أبدا ما بعاني من عقدة العمر لأنه ببساطة في تاريخ فني بالنسبة للفنان ومحسوب.. وأكيد عمري ما هعمل أدوار بنت عمرها عشرين سنة بالعكس بختار أعمال تناسب عمري".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: