بالفيديو: جو رعد يلتقي حليمة بولند وتصرفاتهما تثير استفزاز الجمهور والسبب؟

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو ينقل اللقاء الذي جمع بين مصفف الشعر اللبناني جو رعد، والإعلامية الكويتية حليمة بولند، وأثار المقطع استفزاز الجمهور، حيث أن أغلبية التعليقات أوضحت عدم إعجاب أحد بهذا اللقاء بشكل قاطع.

وظهرت حليمة في المقطع إلى جانب جو رعد الذي كان يرقص ويغني لها، بينما تقوم هي بالتمايل والضحك بطريقة مبالغ بها أثارت استفزاز العديد من المتابعين، فكتب لها البعض: " ابي افهم الضحك الي يضحكونه على ايش"، بينما تركت حليمة تعليقًا على الفيديو: "مع الغالي جو رعد فديته دمه عسل".

يشار إلى أن حليمة بولند تتعرض في أغلب الأحيان للعديد من الانتقادات والتعليقات اللاذعة، ويعود ذلك إلى طريقتها المثيرة للجدل في الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إطلالاتها الجريئة التي يرفضها المجتمع الخليجي بسبب تعارضها مع العادات والتقاليد.

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