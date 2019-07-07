سمية الخشاب تنجو من الموت بعد تعرضها لحادث خطير..هذا ما حدث معها! (فيديو)

نجت الفنانة المصرية سمية الخشاب من الموت، وذلك بعدما حصلت مشكلة في إحدى إطارات سيارتها كادت أن تتسبب على الأقل بانقلاب وحادث مروّع، إلّا أن العناية الإلهية أنقذتها واستطاعت فيما البعد أن تتوقف على جنب الطريق إلى حين تلقي المساعدة.

وكشفت الخشاب عن تفاصل ما حدث معها من خلال حسابها على موقع إنستغرام، حيث أوضحت أنه بعد وقوفها جانبًا تلقت المساعدة من رجال الأمن على الطريق، ونشرت فيديو وجهت فيه الشكر لمن ساعدها وعلقت عليه: " مصر يعني الرجوله والشهامة والأخلاق العالية، حسّيت إني لازم أشكر النقيب محمد عبد المنعم صادق اللي ساعدني علي الطريق بعد ما اتقطعت عجله عربيتي وكان مستحيل أتحرك من مكاني، فك العجلة وراح غيرها ورجع لي وفضل ماشي جنبي لغاية ما اتطمن إن كله تمام.. وشكرا للعسكري محمود ابن البلد الطيب اللي غير العجلة، أنا فخوره أوي بأولاد بلدي".

وتلقت سمية عشرات التعليقات من متابعيها عبروا لها عن سعادتهم بسلامتها، كما كتبت لها رانيا يوسف: "ربنا يبعد عنك كل شر... ومصر طول عمرها فعلا بلد الشهامة".

على صعيد آخر، أثارت الفنانة سمية الخشاب ضجة كبيرة الفترة الماضية، وذلك بعد انفصالها عن زوجها الفنان أحمد سعد، حيث تبادل كل منهما تصريحات وتعليقات هجومية من خلال ظهورهما في عدة مقابلات تلفزيونية، وهو ما جعلها تتصدر محركات البحث لوقت طويل.

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