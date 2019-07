سمية الخشاب تنجو من الموت بعد تعرضها لحادث خطير..هذا ما حدث معها! (فيديو)

. مصر يعني الرجوله والشهامة والاخلاق العاليه حسّيت اني لازم اشكر النقيب محمد عبد المنعم صادق اللي ساعدني علي الطريق بعد مااتقطعت عجله عربيتي وكان مستحيل أتحرك من مكاني فك العجله وراح غيرها ورجع لي وفضل ماشي جنبي لغايه مااتطمن ان كله تمام وشكرا للعسكري محمود ابن البلد الطيب اللي غير العجله انا فخوره اوووي بأولاد بلدي # تحيا _مصر 😍🌹 . . #سمية_الخشاب #مصر #السعودية #الامارات #العراق #لبنان #دمشق #تونس #بيروت #الجزائر #الرياض #المغرب #مراكش #الجمعه #بغداد #حلب #القاهرة #سميه_الخشاب #الكويت #الزمالك #ليبيا #سوريا #قطر #فلسطين

A post shared by somaya elkhashab (@somaia_elkhashab) on Jul 4, 2019 at 6:45pm PDT