بالفيديو: نادين نجيم تحتفل بعيد ميلادها مبكرا و بوصلة رقص

احتفلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بعيد ميلادها قبل حلوله بعدة أيام، حيث أنها من مواليد 7 فبراير/شباط 1984.

وظهرت نادين في المقطع بإطلالة كاجوال بالجينز، وهي ترقص وتتمايل بحركات لطيفة على أنغام أغنية (عيد ميلادي" وبدت في غاية الجمال).

ونشرت نادين، مقطع فيديو من الاحتفال عبر حسابها بموقع (إنستجرام)، ظهرت خلاله وهي ترقص، وعلّقت: (شكرًا على مفاجأة عيد الميلاد الجميلة هذه بعد أسبوع طويل مرهق).

يذكر ان آخر أعمال نادين نجيم مسلسل (صالون زهرة) والذي عُرض في الصيف الماضي عبر منصة (شاهد)، من ﺇﺧﺮاﺝ جو بوعيد، وتأﻟﻴﻒ نادين جابر، وشاركها البطولة النجوم: معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، ونهلة عقل داوود وغيرهم.