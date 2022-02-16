بالفيديو: نسرين طافش تحتفل بعيد ميلادها و تكشف عن أثمن هدية تلقتها

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومحبيها بعدة صور من حفل عيد ميلادها، وظهرت بصحبة فريق عمل مسلسل (جوقة عزيزة)، بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان باللون الأحمر وهو إشارة لإحتفالها أيضا بعد الحب.

ونشرت نسرين طافش عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور، والفيديوهات (إنستغرام) مجموعة صور من كواليس مسلسل (جوقة عزيزة) بصحبة فريق العمل، وعلقت عليها قائلة: (شكرا للجميع على كل الرسائل والتعليقات والأمنيات الحلوة بعيد ميلادي اسعدتوني وغمرتوا قلبي بالمحبة شكرا للكل).

وأضافت: (كانت أحلى مفاجأة بعيد ميلادي إمبارح من أصدقائي وطاقم تصوير مسلسل جوقة عزيزة احتفالا بعيد ميلادي.. محظوظة إني محاوطة بناس راقيين ومحبين ومبدعين شكرا من القلب).

كما وكشفت نسرين طافش عن هدية عيد الميلاد الأثمن بالنسبة لها قائلة: (أثمن وأغلى هدية في حياتي هي وصل أرسله لي شخص بعد تبرعه بمبلغ كبير لجمعية خيرية للتكفل بـ 70 يتيما، وكتب هذا التبرع باسمي).