بالفيديو: هشام عباس يطرح كليب (سهرانين الليل)

طرح النجم هشام عباس أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب) والتي تحمل اسم (سهرانين الليل)، كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وقرر النجم هشام عباس ألا يبتعد عن جمهوره ومحبيه فترات طويلة، وأشار بأنه سيعود من وقت لآخر بعمل جديد، وذلك بعد عودته إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب ونجاح ألبومه الأخير (عامل ضجة) الذي طرحه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي .

وأعرب مؤخرا هشام عباس، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية (زحمة الأيام) التي جمعته بأصدقائه كل من النجم حميد الشاعرى ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من داخل الوسط الغنائى وخارجه نظرًا للتوافق التي ظهر على الرباعي.

وأضاف : (كنا نشعر بإحساس عالٍ وصدق أثناء تصوير الكليب الذى بكانا وأحزنا بالدموع على الراحلين الشاعر سامح العجمي والملحن أشرف سالم، حيث كنا نفتكرهم أثناء التصوير بكل حاجة حلوة)، حسب موقع اليوم السابع.

وأكد النجم هشام عباس : (أوجه الشكر إلى حميد الشاعري الذى قال لي في آخر لحظة تعالى غني معانا حيث كان من المفترض أن تجمع الأغنية بينه وبين مصطفى قمر، وبعد ذللك تحدثوا مع إيهاب توفيق ووافق على الفور، والحمد لله الأغنية خرجت بشكل يليق تاريخنا في عالم الغناء ).