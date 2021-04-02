بالفيديو: هكذا فاجىء أحمد الفيشاوي زوجته في عيد ميلادها

احتفل الفنان أحمد الفيشاوي بعيد ميلاد زوجته نادية الكامل، في حفل مفاجيء. ونشر أحمد الفيشاوي عبر حسابه على (إنستجرام)، فيديو وثق فيه اصطحابه زوجته إلى أحد المطاعم، ومفاجئتها بطاولة حملت لافتة عليها اسمها، إلى جانب تورتة للاحتفال بعيد ميلادها. وعلق قائلا : (كل سنه وانت طيبة حبيبتي).

من جهة أخرى، ينشغل أحمد الفيشاوي حاليا بتصوير مشاهده في فيلم (ريتسا) من أنتاج شركه الجذور و تأليف معتز فتيحه و أخراج أحمد يسري، وهو من بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، مي الغيطي، أمير المصري، كارولين عزمي ويوسف عثمان.

كما وينتظر الفيشاوي عرض فيلم (30 مارس) الذي تدور أحداثه حول جريمة قتل وقعت في ظروف غامضة، تجعل البطل يدخل في لغز يجب أن يجد له حلًا.

الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد.