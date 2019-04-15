بالفيديو: هل تعمّدت الفنانة السعودية نيرمين محسن الإساءة للسيدة عائشة؟ شاهدوا ماذا قالت!

تعرضت الفنانة السعودية نيرمين محسن لهجوم حاد في الآونة الأخيرة بعد الاشتباه بأنها كانت تسخر من السيدة عائشة – رضي الله عنها-، وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تقوم من خلاله بتصوير قردة يصادف أن اسمها "عائشة.

ولأن الأمر بدأ بتشويه صورتها أمام الكثير من متابعيها، قررت نيرمين محسن الحديث عن الموضوع خلال استضافتها في برنامج "كشف حساب" مع الإعلامية مي العيدان، وأكدت أنها مظلومة ولم تكن تقصد أي إساءة لأي أحد وحتى أنها لا تفكر في فعل ذلك تمامًا.

وأوضحت أنها كانت في إحدى المهرجانات، وكان هناك قردة يطلق عليها اسم "عائشة" من قبل صاحب الحديقة، وهي قامت بتصويرها فقط، ونفت أن تكون متعمدة في إساءتها للسيدة عائشة وقالت: "أستغفر الله العظيم، أنا إنسانة مسلمة، كيف أقوم بهذا الفعل المسيء؟ بل أنا أستحقر من يقوم بهذا الفعل فكيف أسوي هذا الشيء؟ أنا أحب ديني ورسولي وزوجاته وأحب كل التعاليم الإلهية وأتبعها وأحترمها".

يشار إلى أن نيرمين محسن هي ممثلة سعودية تبلغ من العمر 26 عامًا، شاركت في البرنامج الكوميدي "واي فاي" عام 2012، إلى جانب عدد من الأعمال الأخرى ومنها: "أبو جانتي" و"مرايا" 2011، وشاركت رمضان الماضي في مسلسل "عوض أبا عن جد".