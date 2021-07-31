بالفيديو: هنادي مهنا تتصدر (الترند) بعد خسارة وزنها و هذا هو ردها

احتفلت الفنانة هنادي مهنا، بتصدرها محرك البحث (غوغل)، بعدما كشفت عن نحافتها وخسارتها للوزن بشكل ملحوظ.

هنادي نشرت مقطعي فيديو لها عبر حسابها بموقع (إنستجرام)، وعلّقت: (لرائج رقم 2 على google اليوم، لا أعرف السبب ولكن هذا رائع على أي حال)، حسب موقع مصراوي.

وكانت هنادي أثارت حالة من الجدل عقب نشرها مجموعة صور كشفت عن نحافتها وخسارتها للوزن بشكل ملحوظ.، و توقع متابعوها خضوعها لعملية تكميم معدة

ونشرت هنادي، يوم الخميس، مجموعة الصور لها عبر (إنستجرام)، بعدسة زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

وانهالت التعليقات من الجمهور الذي علّق على نحافتها الملحوظة وكتب: (مش لايق عليكِ كده ليه خسيتِ؟، أنتِ إزاي خسيتِ أوي كده؟، إنتِ خسيتِ كده بجد إزاي؟، "ليه خسيتِ، برافو شكلك أحلى) وغيرها.

و فنيا، نخوض الفنانة هنادي مهنا تحديا سينمائيا جديدا لها خلال الفترة المقبلة خلال تواجدها ضمن الأبطال الرئيسيين لفيلم (تماسيح النيل) الذي يقوم بإخراجه سامح عبدالعزيز ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.

الفيلم تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي على متن باخرة سياحية من الاقصر لأسوان حيث يضم الفيلم مجموعة من الشباب الذي تجمعهم مواقف كوميدية، وتقدم هنادي مهنا خلال أحداث الفيلم دور مطربة تغني بعدة لغات.

فيلم (تماسيح النيل) بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، خالد الصاوى وبيومي فؤاد وسامية الطرابلسي وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.