بالفيديو: وائل كفوري يطرح أغنيته الجديدة (ست الكل)

طرح المطرب اللبناني وائل كفوري أغنيته الجديدة (ست الكل) وهي من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ وذلك عبر قناته على موقع (يوتيوب) والمنصات الموسيقية الرقمية.

يأتي إطلاق الأغنية بعد حملة تشويقية تصدّرت محركات البحث ومنصات التواصل، حيث احتل عنوان أغنية (ست الكل) قائمة الترند على (تويتر) في كلّ من لبنان ومصر والمملكة العربية السعودية لأيام متتالية، وحقّق الإعلان الترويجي نسبة مشاهدات تخطّت 170 ألفاً.

وكان وائل كفوري قد أحيا خلال الفترة الماضية عدد من الحفلات آخرها الشهر الماضي فى قطر، فيما سيحيي برفقة النجمة إليسا حفلا غنائيا يوم 13 أغسطس/آب المقبل في تركيا، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.