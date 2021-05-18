بالفيديو: وائل كفوري يطرح (كلنا بننجر) تتر لمسلسل (داون تاون)

طرح النجم وائل كفورى أغنية (كلنا مننجر)، تتر المسلسل اللبناني (داون تاون) ومن المقرر عرضه ابتداء من 27 مايو/أيار على إحدى المنصات بعد أن تم تأجيله في رمضان بسبب عدم انتهاء التصوير الذي تأجل كثيرًا لظروف البلاد والحجر الصحي التي سببته أزمة كورونا.

وتعد الأغنية أولى أعمال النجم وائل كفورى في غناء تترات المسلسلات ، وهي من كلمات الشاعر علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، وتوزيع جمال ياسين، وإنتاج حمدى بدر.

و تقول كلمات الأغنية: (كلنا مننجر نمشي بطريق بيبلش خير بتقلب شر.. وأنت حر هالحياة كتير بتغري .. كوكبنا بيلف وبيدور.. وبدك إيانا نمشي دغري ونخلي الطابق مستور، بدك للحق الناس بتكره كلمة لا ماشي الدنيا بالمقلوب.. كل شيء ممنوع مرغوب بطل فيه فرق كبير بين الباطل والحق).

يذكر أن المسلسل اللبناني (داون تاون) من بطولة أمل بشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، كارمن لبس، سارة ابي كنعان قصة كلود أبو حيدر وسيناريو وحوار محمود إدريس ومن إخراج زهير قنوع.