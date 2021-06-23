بالفيديو: وفاء عامر تحتفل بتخرج ابنها عمر من المدرسة

احتفلت الفنانة وفاء عامر بتخرج ابنها عمر من المدرسة. وشاركت وفاء جمهورها فرحتها ونشرت عبر حسابها على (إنستجرام) فيديو من حفل التخرج.

وظهر في الفيديو ابنها وهو يتسلم شهادته وهي تنادي عليه، وكتبت تعقيبا: (الحمد لله حمدا كبيرا مباركا فيه تخرج عمر محمد فوزي).

من ناحية أخرى تعاقدت وفاء عامر على بطولة مسلسل (حلم) ، الذى سيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل ، حيث تدور احداث العمل في إطار 45 حلقة .

ويشارك فى بطولة العمل مع وفاء عامر، صابرين، أنوشكا ، محمد رياض ، ونضال الشافعي ، ومن إخراج حسني صالح وتأليف محمد رجاء .

و كان أخر أعمال الفنانة وفاء عامر خلال شهر رمضان الماضي هو مسلسل (لحم غزال) بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، مي سليم ، خالد كمال، أحمد خليل، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.